Иван Реон приедет в Петербург на Comic Con

Актер, сыгравший Рамси Сноу в культовой «Игре престолов», станет специальным гостем Comic Con Saint Petersburg этого года. Ждать его надо 18 и 19 мая. Иван встретится с фанатами на сцене конвента и примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Иван Реон получил известность благодаря сериалу «Отбросы», а славу — благодаря «Игре престолов» и жестокому Рамси. Тот пытал людей, снимал с них кожу живьем, отрезал части тела.

Не так давно Реон сыграл Максимуса Болтагона в супергеройском сериале «Сверхлюди», но проект не имел успеха и был закрыт.

Иван также известен как успешный певец и автор песен. В 2019 году в байопике о глэм-метал-группе Motley Crue «Грязь» он сыграл легендарного рок-гитариста Мика Марса.

Comic Con Saint Petersburg впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 мая 2019 года в «Ленэкспо», в павильоне 7.