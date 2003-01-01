«Звездные войны», Marvel, Уиллем Дефо: Что снимают для Disney+

Стриминг-платформа Disney+ запускается в четвертом квартале 2019 года, и, помимо собственной классики (а теперь и фильмов Fox), студия готовит много нового. Именно этот стриминговый сервис, в отличие от Apple TV+, открыто позиционирует себя как конкурент Netflix, на котором все проекты Marvel были закрыты. Посмотрим, чего стоит ожидать от Disney+ в ближайшем будущем.

«Мандалорец»

Другие «Звездные войны»: «Изгой-один» и «Война клонов»

Приквел к «Изгою-один» превратится в сериал с Диего Луной в роли Кассиана Андора, а «Война клонов» продолжится уже седьмым сезоном после пятилетнего перерыва. В анимационном сериале можно будет увидеть персонажей, хорошо знакомых по второй трилогии.

Три сериала Marvel

О проектах Marvel известно традиционно мало. Том Хиддлстон вернется к роли Локи в собственном сериале, который пишет малоизвестный сценарист Майкл Валдрон. Сериал о Вижне и Алой Ведьме должен воссоединить на экране Пола Беттани и Элизабет Олсен, однако пока не известно, смогут ли они повторить свои роли. Еще одно шоу посвящено дуэту Сокола и Зимнего солдата, и им займется Малкольм Спэллман («Империя»).

«Монстры за работой»

Бен Фельдман / Фото: Getty Images

Анимационный сериал по мотивам «Корпорации монстров», и снова с Салли (Джон Гудман) и Майком (Билли Кристал). Действие происходит уже в ту пору, когда монстры переквалифицировались в комиков. С ними хочет работать молодой и амбициозный механик Тайлор (Бен Фельдман).

«Книга колдовства»

Собственных персонажей Disney тоже не забывает: в сериале Book of Enchantment на свет вытащат злодеев из разных мультфильмов студии — от Чудовища до ведьмы из «Белоснежки».

«Леди и Бродяга»

Кирси Клемонс / Фото: Getty Images

Классический мультфильм Disney пополнит линейку ремейков вслед за «Дамбо» и «Королем Львом». Леди — Тесса Томпсон, Бродяга — Джастин Теру. При этом ранее стало известно, что это будет игровой фильм. Режиссером станет Чарли Бин («Лего Ниндзяго»).

«Ноэль»

Анна Кендрик

Анна Кендрик сыграет роль дочери Санта-Клауса в этой полнометражной попытке вписать женских персонажей в традиционно мужскую историю о тех, кто стоит за рождественскими чудесами.

«Того»

Уиллем Дефо

Уиллем Дефо и много хаски. Фильм воспроизводит так называемую «Великую гонку милосердия», которая прошла в Аляске в 1925 году. Именно эта гонка сделала героем пса Балто, который стал потом героем мультфильма. Новая версия, похоже, будет посвящена его соседу по упряжке, Того.