Вся королевская рать: На AppleTV+ появится принц Гарри

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Опра Уинфри и принц Гарри объединят усилия в создании сериала о психическом здоровье. Место встречи — сервис AppleTV+. Премьера намечена на следующий год.

«Пара разрабатывала сериал несколько месяцев, и с нетерпением ждет возможности поделиться этим важным проектом на глобальной платформе», — официально прокомментировали новость из Кенсингтонского дворца.

Документальный сериал коснется не только психических заболеваний, но и хорошего душевного здоровья и должен «вдохновить зрителей на честный разговор о вызовах, с которыми сталкивается каждый из нас». Принц Гарри в марте этого года уже выступал с речью об этих проблемах на благотворительном событии WE Day.

Опра Уинфри ранее сообщала, что сериал расскажет о том, как различные травмы, зависимости и тревоги «рушат жизни по всему свету». Американская телеведущая была гостем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в прошлом году.

Apple объявила о запуске собственной онлайн-платформы в конце марта. Создавать контент для компании будут Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс и другие крупные кинодеятели.

Источник: Deadline

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