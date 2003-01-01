Каннский фестиваль откроет фильм «Мертвые не умирают» Джима Джармуша

Джармуш обошел Тарантино: его зомби-комедия «Мертвые не умирают» откроет Каннский кинофестиваль 14 мая. Не так давно фильм обзавелся первым бойким трейлером. Из него становится понятно, что в маленьком городке с невероятной концентрацией звезд (от Билла Мюррея и Адама Драйвера до музыкантов Игги Попа и Тома Уэйтса) начинается зомби-апокалипсис, и теперь местная полиция должна противостоять полчищам вчерашних соседей.

По сообщению Variety, «Мертвые не умирают» войдет в главный конкурс кинофестиваля. Это уже восьмой фильм Джармуша, который будет бороться за «Золотую пальмовую ветвь». В последний раз на Круазетт Джармуш приезжал с «Патерсоном». Гран-при фестиваля режиссер получал в 2005 году с фильмом «Сломанные цветы».

«Мертвые не умирают» выйдут во французский прокат 14 мая. Американская премьера запланирована на месяц позже. Дата российского кинопроката пока не объявлена.

Другие участники конкурса и специальных показов будут названы 18 апреля. Среди фильмов, которые ждут больше всего, — «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, байопик Элтона Джона «Рокетмен», «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Источник: Variety