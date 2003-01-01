Беги, Симба, беги: Трейлер «Короля Льва»

Disney опубликовала первый трейлер ремейка «Короля Льва». Джон Фавро внимательно относится к наследию оригинала: в ролике мы видим не только знакомых персонажей, но и композиции кадра, и ситуации. Встреча с гиенами, прогулки с Тимоном (Билли Айкнер) и Пумбой (Сет Роген), Рафики и даже красноклювый токо Зазу вернутся на большой экран. Правда, Шрам (Чиветель Эджиофор) лишился своей знаменитой черной гривы.
О том, что фотореалистичный анимационный ремейк будет верен букве первого фильма, известно с прошлого года. Ранее фанаты покадрово сравнивали сцены из прошлых видео с мультфильмом. А посетители выставки CinemaCon в начале апреля увидели несколько минут материала, который также точно воспроизводил эпизоды оригинала.
Оригинальный ролик:
В ноябре прошлого года тизер фильма Фавро побил рекорды по просмотрам за первые сутки — его глянули более 224 миллионов раз.
В России «Король Лев» будет править прокатом с 18 июля.
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