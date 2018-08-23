Джордж Клуни снимет байопик Джона Делореана

MGM заключила сделку с компанией Smokehouse Pictures, которая принадлежит Джорджу Клуни вместе с его давним партнером Грантом Хесловом («Безумный спецназ», «Уловка-22»). В рамках этой сделки Клуни снимет фильм об американском инженере Джоне Делореане, создателе автомобилей DeLorean, самый известный из которых водил Марти МакФлай в «Назад в будущее».

Байопик будет основан на статье Алекса Паппадемаса, написанной для журнала Epic. Делореан родился в Детройте, столице американской автопромышленности, работал на заводах Chrysler, Packard и Pontiac, зарегистрировал более 200 патентов, создал один из первых маслкаров, а затем создал собственную компанию в Великобритании, которая просуществовала чуть больше десяти лет. В начале 1980-х у Делореана возникли проблемы с законом: его обвиняли в сбыте наркотиков, но в суде инженер доказал, что улики сфабрикованы. Эту историю уже рассказал режиссер Ник Хэмм в фильме «Тачка на миллион», также про нее сделали документальное кино с Алеком Болдуином в главной роли.

Иными словами, нас ждет увлекательная история визионера автомобильной индустрии, переплетающаяся с кино, спецслужбами и миром больших корпораций. Сценаристом станет начинающий автор Кит Бьюнин («Рога»), а сам Клуни, скорее всего, исполнит главную роль.

В мае выходит мини-сериал «Уловка-22» по книге Джозефа Хеллера, которую Хеслов и Клуни поставили совместными усилиями.

Источник: THR