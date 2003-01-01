Какие проекты компаний-лидеров поддержит Фонд кино

Фонд кино опубликовал перечень проектов компаний-лидеров, в финансировании производства которых примет участие. Правда, с этого года фонд перестает раскрывать конкретные размеры поддержки. В этом году масштабных проектов, получающих поддержку, на три меньше, чем в 2018-м. Кроме того, три проекта перекочевали в перечень с прошлого года. Что же внутри? В минувшем году кино про спорт хорошо отбивалось в кинотеатрах, вот и теперь «ТРИТЭ» Никиты Михалкова представит спортивную драму о победе прошлого. «Чемпион мира» посвящен шахматам, историческому поединку Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Карпов заявлен консультантом, а режиссером, скорее всего, станет Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»). Бюджет фильма — 550 млн рублей, поддержка Фонда кино будет безвозвратной.

Едва ли не самый масштабный проект перечня — «Опасная вода», которую представляли продюсер Александр Роднянский и актер Данила Козловский (он выступит режиссером). Фильм о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС потребует 690 млн рублей, часть средств на проект от Фонда кино будет невозвратной, другая подразумевает стопроцентный возврат.

Art Pictures Group Федора Бондарчука второй год получает поддержку создания фильма «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. Его снимет сам Бондарчук. Год назад на презентации проекта речь шла о производственном бюджете в 580 млн рублей, использовании IMAX и участии иностранных звезд. Поддержка проекта осуществляется на безвозвратной основе.

Поддержаны и два проекта «Централ Партнершип» — костюмные «Серебряные коньки» (создаются совместно с «ТРИТЭ» и «Газпром-медиа») и «Миллиард». Последний здесь второй год подряд. Создатели просили компенсировать разницу в курсе рубля. Фонд кино поддержит проект безвозвратными средствами. При этом «Миллиард» Романа Прыгунова выходит на экраны через неделю, 18 апреля. Этот комедийный боевик рассказывает о разорившемся банкире (Владимир Машков), который ищет помощи у своих внебрачных и незнакомых ему до этого детей.

Фонд кино также поддержит два проекта ТПО «РОК» Алексея Учителя. Патриотическая «Пальмира» расскажет о военных действиях российской армии в Сирии (средства будут выделены безвозвратно). Вернуть деньги придется за «Битву» — фильм о танцевальном баттле с Риналем Мухаметовым, который снимает дебютант Анар Аббасов. Картина выйдет в августе и будет поддержана Disney.

Еще одну военную драму готовит Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Фильм «Девятаев» Дмитрия Киселева о летчике Второй мировой, который сбежал из нацистского плена с планами разработки ракет FAU, планируют на февраль 2020 года, к юбилею подвига. Проект поддержан без необходимости возврата денег.

Фонд кино дал ход одному из двух проектов студии Yellow, Black & White — «Последнему богатырю 2» (второе название — «Корень зла»). Продолжение сверхуспешной сказки также делается при участии Disney. Часть выделенных средств придется вернуть. Второй фильм, комедия «Холоп», в этом году не будет поддержан.