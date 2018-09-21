«Люди Икс» еще не скоро присоединятся к вселенной Marvel

В процессе сделки Disney и Fox фанатов Marvel тревожил вопрос: вернутся ли теперь «Люди Икс» домой? Права на франшизу принадлежали Fox, из-за чего Росомаха, Шторм, Темный Феникс и другие не появлялись в ансамблевых фильмах Marvel. Но человек-Marvel, глава киноподразделения компании Кевин Файги заявил: Люди Икс не входят в планы студии на ближайшие пять лет.

«Придется подождать. Все только начинается, и пятилетний план, над которым мы работали, был составлен, до того как все это произошло [речь идет о сделке. — Прим. ред.]. Так что для нас это вопрос шире того, когда и где [появятся „Люди Икс“], сейчас важнее фактор удобства и то, как здорово, что они наконец дома. Что они вернулись. Но потребуется много времени».

В апреле выходит «Мстители: Финал», который завершает так называемую третью фазу развития киновселенной Marvel. Новости о четвертой фазе Файги сохранит в секрете как минимум до премьеры «Мстителей». Уже сейчас он говорит, что это будет что-то новое и отдельное. Кроме того, Файги намекает на появление малоизвестных героев, «с которыми едва знакомы даже хардкорные фанаты комиксов». Известно, что в работе находятся «Черная Вдова», сиквелы «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры», а также фильм «Вечные» и кунг-фу-экшен «Шанг-Чи».

«Люди Икс» тоже готовятся к кульминации. Об этом рассказал режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймон Кинберг. В фильм вернется Джин Грей, которую сыграет Софи Тернер. В прокат картина выйдет 6 июня 2019 года. О дальнейших планах на франшизу пока не известно, хотя на недавней выставке CinemaCon мелькали отдельные кадры с мутантами.

Источник: IndieWire