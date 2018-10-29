Эмилия Кларк показала послеоперационные фото

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Эмилия Кларк впервые продемонстрировала фотографии 2011 года, сделанные после операции на мозге. Она сделала это в программе CBS, но снимки можно увидеть в фанатском Instagram актрисы.

Кларк пережила инсульт в феврале 2011 года, вскоре после съемок в первом сезоне «Игры престолов».

«Я была в спортзале, и [началась] самая мучительная боль, словно резинка натянулась — и щелк в моей голове. Давление в голове резко поднялось. И я быстро поняла, что не могу стоять и не могу ходить, что у меня повреждение мозга».

Через шесть недель актриса уже вернулась к работе и шутила: «Да, произошла тут кое-какая мелочь». Но два года спустя ситуация повторилась — в этот раз Кларк едва не погибла.

«Да, во второй раз кусочек моего мозга по-настоящему умер. Если часть мозга не получает кровь в течение минуты, она уже не будет работать. Как будто в тебе происходит короткое замыкание. Вот оно у меня и было. И они [врачи] не знали, что это. Они буквально смотрели на мой мозг и говорили: «Ну, может [ухудшиться] ее концентрация, а может и периферическое зрение. А я всегда говорю, что испортился мой вкус на мужчин! Да, вот эта часть моего мозга — достойный вкус на мужчин».

15 апреля исполнительница роли Дейенерис Таргариен вернется с другими героями «Игры престолов» в последнем сезоне. Посмотреть его можно по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: CBS

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