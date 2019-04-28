Пережившие щелчок Таноса: Что мы узнали на встрече со «Мстителями»

Разумеется, никто из присутствующих не мог рассказать ничего конкретного. Мы помним уровень секретности. Том Холланд вообще работает без сценария. Поэтому все выкручивались как могли: шутили, говорили общие слова и бесконечно намекали. Вот 10 важных вещей, которые мы узнали из разговора. Ну, помимо той милоты, что Крис Эванс называет другого Криса Хемми.

1. Что делает новых «Мстителей» особенными?

«Мы никогда прежде не видели финала истории, завершения. И это делает фильм совсем особенным», — говорит Кевин Файги. Кстати, идея закончить серию возникла еще четыре-пять лет назад. Файги вообще обещает, что «Финал» будет таким, чего еще никогда раньше не было в супергеройском жанре.

Кевин Файги / Фото: Getty Images for Marvel

2. Как возник финал «Войны бесконечности»?

Режиссер Энтони Руссо: «Наша с Джо [Руссо] любимая повествовательная стратегия — загнать себя в угол. Поставить себя в такое место, из которого вы не знаете, как выбираться. Это заставляет вас быть по-настоящему креативным».

Энтони Руссо / Фото: Getty Images for Marvel

3. Каким могло быть название фильма?

Логично, что «Мстители: Война бесконечности 2». Также создатели пояснили, что «Финал» можно называть и «Мстителями 4», и «Железным человеком 22».

Роберт Дауни мл. и Дон Чидл / Фото: Getty Images for Marvel

4. Что-нибудь известно о борьбе с Таносом?

Карен Гиллан намекнула, что ее героиня Небула наконец готова сразиться с отцом, чего ей не удалось сделать в «Войне бесконечности». «Я хочу, чтобы она попыталась сделать это. Я не знаю, удастся ли ей. Может, ничего и не произойдет! Я ничего такого не говорю».

5. А что будет с Капитаном Америка?

Крис Эванс в этот раз побыл тем, кого пришлось осекать. «Вы знаете, я не могу об этом говорить, могу только намекнуть широкими штрихами. Думаю, это завершение арки, верно?» В этот момент Джо Руссо на всякий случай прервал Эванса. После интервью Эванса THR все и так подозревали, что Кэп погибнет в фильме, причем в самом начале, и этот ответ только укрепил фанатов в мрачных предчувствиях.

Крис Эванс / Фото: Getty Images for Marvel

6. Бородатый или бритый?

Шестерым из 11 Мстителей нравится бородатый Капитан Америка. За бороду голосуют Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Хемми, Дон Чидл и сам Крис Эванс. Пол Радд сжульничал и проголосовал как за бороду, так и за бритье. Джереми Реннер и Марк Руффало воздержались, а Дауни-мл. предпочел не голосовать, потому что предпочитает фальшивого Кэпа, если верить финальным титрам «Мстителей». Роберт намекнул на сцену с шавермой, которую ели все Мстители, кроме Кэпа. Эвансу пришлось прикрыть рукой бороду, которую он отрастил для других съемок.

7. Как актеры воспринимают завершение истории?

Марк Руффало окинул взором сцену и пустые кресла отсутствующих героев и сказал: «Эта пресс-конференция отличается. Есть в ней что-то грустное. Как будто мы тут все умерли».

8. Каково тем, кто позже присоединился к вселенной Marvel?

Пол Радд на вопрос о том, как его Человек-муравей вяжется с «Мстителями», ответил: «Я видел трейлер. Я знаю, что буду в фильме. Но что там, мы узнаем уже вместе с вами. Актеры не видели [новый] фильм». Бри Ларсон рассказала, как удивительно было присоединиться к команде, когда MCU отмечала юбилей, и она практически сразу попала на знаменитое фото в честь десятилетия.

Пол Радд и Карен Гиллан / Фото: Getty Images for Marvel

9. Для Ларсон это первый фильм в роли Капитана Марвел

«Мстители: Финал» снимался до «Капитана Марвел», поэтому Бри Ларсон оказалась в непростом положении: в условиях суперсекретности ей пришлось соображать, что за персонаж ей вверили, каковы ее мотивы и переживания. Поэтому, например, Кэрол Дэнверс ходит с прямыми волосами и ярким макияжем.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images for Marvel

10. Если описать «Финал» одним словом, что это будет?

Братья Руссо выбрали «катарсис».

Выжившие при щелчке Таноса / Фото: Getty Images for Marvel

«Мстители: Финал» выходит в российский прокат 29 апреля. Предпродажа билетов уже открыта. Источник: Marvel