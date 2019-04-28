Новый ролик «Мстители: Финал»: Капитан Марвел отпускает колкости

Студия Marvel опубликовала минутный ролик из грядущего блокбастера «Мстители: Финал», в котором выясняется: Капитан Марвел (Бри Ларсон), может, и поздно присоединилась к Мстителям, но у нее есть чертовски хорошее объяснение.

Герои обсуждают план сражения с Таносом. Напряжение висит в воздухе. Когда Брюс Бэннер (Халк в исполнении Марка Руффало) спрашивает, почему план должен сработать, Марвел самоуверенно отвечает: «Потому что прежде у вас не было меня».

Воитель замечает, что все в комнате занимаются спасением мира, так где же прежде была Марвел? «Во Вселенной много других планет, и вас у них, к сожалению, не было», — отвечает героиня Ларсон.

В ролике хорошо заметно, что образ Марвел отличается от того, что можно было увидеть в недавнем «Капитане Марвел». Фанаты уже обрушились с критикой на создателей, в том числе обвинив режиссеров «Мстителей» братьев Руссо в сексуализации персонажа. Джо Руссо объяснил, с чем связаны перемены.

«Это был первый раз, когда Бри играла персонажа. Она [снялась в „Мстители: Финал“], до того как сыграла в „Капитане Марвел“, и я думаю, что она экспериментировала с тем, каким должен быть ее герой. И это решения, которые приняли она и ее команда стилистов и гримеров».

Режиссер подчеркнул, что актеры и их ассистенты сами решают, как будет выглядеть их персонаж. Этим объясняются и перемены, происходившие с Черной Вдовой в исполнении Скарлетт Йоханссон.

В российский прокат «Мстители: Финал» выйдет 29 апреля. Предпродажа билетов уже открыта.

Источник: IndieWire