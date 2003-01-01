Эллисон Мэк из «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-рабства

Эллисон Мэк, которая играла подругу Супермена, в реальной жизни была завербована в секту. Кит Раньер (он требовал называть себя Авангардом) был лидером группы самопомощи NXIVM, которая больше походила на культ. Раньер называл себя одним из умнейших людей на свете с IQ в 240 баллов. Еще он держал девушек в сексуальном рабстве и ставил на их тело клеймо с собственными инициалами. В начале 2018 года Раньера и Мэк арестовали, и Эллисон Мэк обвиняют в рэкете и содействии организации секс-трафика.

В частности, Мэк помогала лидеру культа добывать компромат на двух девушек. С помощью этих сведений актриса угрожала им в случае, если они откажутся вступать в сексуальные отношения с Раньером.

NXIVM возникла в 1998 году. В середине нулевых вышел ряд статей, разоблачающих практики этой организации. В 2006 году интенсив в этой секте прошла Кристин Крук, исполнительница роли Ланы Лэнг в «Тайнах Смолвиля». Сообщают, что именно она завербовала Мэк в 2010 году, а оборвала связи с организацией только в 2012-м. С тех пор Крук неоднократно подчеркивала, что не имела представления о противозаконной деятельности NXIVM. В конце марта актриса выступила с очередным подобным заявлением в Twitter. Вопрос о том, она ли привела Мэк в секту, Крук оставила без ответа.