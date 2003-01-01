Скала уговорил продюсеров убрать Черного Адама из «Шазама!»

Суперзлодей Черный Адам, чью историю рассказывает персонаж Джимона Хонсу в новом DC-блокбастере «Шазам!», должен был появиться в фильме. Этого не случилось, потому что исполнительный продюсер картины Дуэйн Джонсон был против такого поворота событий. Скала, напомним, в будущем собирается сыграть Черного Адама, и в своем Instagram объяснил, почему убедил создателей картины не показывать на экране этого персонажа.

«Это был тот еще вызов, вы сами можете представить: вы пытаетесь рассказать две большие истории героев во вселенной DC. Два очень важных персонажа пытаются рассказать о своем происхождении в одном сценарии. Я считал, что это не сработает. Я обратился к Warner Bros., набрал Тоби Эммериха, моего приятеля, который управляет Warner Bros., и сказал: „Брат, нам надо разделить эти истории и сделать два разных фильма“. Он ответил: „А ты знаешь, это отличная идея, давай так и сделаем“».