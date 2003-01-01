Скала уговорил продюсеров убрать Черного Адама из «Шазама!»

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Суперзлодей Черный Адам, чью историю рассказывает персонаж Джимона Хонсу в новом DC-блокбастере «Шазам!», должен был появиться в фильме. Этого не случилось, потому что исполнительный продюсер картины Дуэйн Джонсон был против такого поворота событий. Скала, напомним, в будущем собирается сыграть Черного Адама, и в своем Instagram объяснил, почему убедил создателей картины не показывать на экране этого персонажа.

«Это был тот еще вызов, вы сами можете представить: вы пытаетесь рассказать две большие истории героев во вселенной DC. Два очень важных персонажа пытаются рассказать о своем происхождении в одном сценарии. Я считал, что это не сработает. Я обратился к Warner Bros., набрал Тоби Эммериха, моего приятеля, который управляет Warner Bros., и сказал: „Брат, нам надо разделить эти истории и сделать два разных фильма“. Он ответил: „А ты знаешь, это отличная идея, давай так и сделаем“».

В этом видео Скала подтверждает, что намерен сыграть Черного Адама. Проектами DC он занимается уже 10 лет и примется за роль суперзлодея в ближайший год.

Черный Адам появился на страницах комиксов издательства Fawcett Comics в 1945 году. В 1973 году его выкупило издательство DC Comics вместе с Шазамом. В 2000-е Адама переписали, превратив в антигероя, который пытается очистить свое имя.

«Шазам!» с Закари Ливаем вышел на прошлой неделе и собрал 53 млн долларов в американском прокате. В России сборы за уик-энд составили 316 млн рублей.

Источник: Coming Soon

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