Красный шарик, пауки и ужасный дом: Трейлер анимационной «Семейки Аддамс»

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«Думаете, ваша семейка странная?»

Вышел первый трейлер анимационной «Семейки Аддамс». Паучьи стаи, морской бой со взрывами и разговоры о смертоносных клоунах — вот что приготовили создатели Грег Тирнан и Конрад Вернон («Полный расколбас») в первом ролике.

Новая версия расскажет о противостоянии семейства телеведущей Марго Нидлер, которая мечтает превратить их жизнь в реалити-шоу (все мы помним семейку Озборн). Это первый кинотеатральный релиз франшизы после «Ценностей семейки Аддамс», которые вышли в 1993 году. Через год после выхода фильма скончался исполнитель роли отца семейства Рауль Хулиа, и больше Аддамсы не возвращались на большой экран.

Роли в анимационном фильме озвучат Оскар Айзек (Гомес), Шарлиз Терон (Мортиша), Хлоя Грейс Морец (Венсдей), Бетт Мидлер (бабушка Аддамс) и другие. О кастинге мы писали в июне прошлого года.

Аддамсы возникли как сатирический перевертыш идеала американской семьи в 1938 году. Их автор Чарльз Аддамс рисовал комиксы для журнала The New Yorker на протяжении полувека, до самой смерти в 1988 году.

Мировая премьера фильма запланирована на 11 октября 2019 года.

Источник: IndieWire

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