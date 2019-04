Джулианна Мур сыграет в сериале Джей Джей Абрамса по Стивену Кингу

Джулианна Мур сыграет в «Истории Лизи» — сериале по одноименному роману Стивена Кинга. Этот проект выйдет на собственном стриминг-сервисе Apple.

Актриса также выступит исполнительным продюсером вместе с Джей Джей Абрамсом. Кинг самостоятельно напишет сценарий всех восьми эпизодов сериала. Писатель не так уж часто адаптирует собственные произведения для экрана. До 2015 года он не брался за сценарии более 10 лет.

Книга «История Лизи» вышла в 2006 году и рассказывает о вдове известного писателя Скотта Лэндона. Ее осаждают литературоведы, которые желают получить доступ к творческому наследию Лэндона. Один из них оказывается весьма опасным человеком. Лизи все чаще погружается в прежде подавленные и беспокойные воспоминания о муже, члены семьи которого были подвержены психическим расстройствам.

Это первая главная роль Джулианны Мур на телевидении и третий заявленный проект Абрамса для Apple. Еще он сделает для «яблочного» стриминга музыкальный сериал Little Voice и My Glory Was I Had Such Friends, основанный на мемуарах Эми Сильверстейн, перенесшей операцию по пересадке сердца. Главную роль в последнем проекте сыграет Дженнифер Гарнер.

Источник: Variety