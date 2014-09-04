Сиквел «Шазама!» уже в работе

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После сильного старта, к которому тоже уместно добавить восклицательный знак, «Шазам!» заходит на второй круг. Студия New Line официально подтвердила начало работы над сиквелом супергеройского фильма с Закари Ливаем. Продолжение напишет Генри Гайден, соавтор первой части. В режиссерское кресло, скорее всего, вернется Дэвид Ф. Сандберг.

«Шазам!» изначально включает потенциал к продолжениям: в финальные титры упакована сцена, намекающая на возможного злодея для второй части. Кроме того, фильм довольно изящно вписался во вселенную DC. В финале здесь появляется один всем известный супергерой, которого не ждали.

Кроме того, персонажем следующей части может стать Черный Адам, на роль которого уже давно нацелился Дуэйн Джонсон. Адам появится в отдельном фильме, но это не помешает ему стать противником Шазама, как это и было в комиксах.

Фильм идет в прокате с прошлого четверга. Семейный вариант супергеройского эпоса от DC собрал 53 млн долларов в первый уик-энд. В России фильм также занял первую строчку по сборам на прошлой неделе.

Здесь мы отвечаем на популярные вопросы о «Шазаме!».

Источник: THR

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