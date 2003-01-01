Бокс-офис России: «Шазам!» превзошел результат «Человека-муравья»

1. «Шазам!» (1-я неделя), 332 млн рублей, 1,1 миллиона зрителей, 35 490 сеансов Комедийный экшен Warner Bros. сумел превзойти стартовые результаты всех сольных проектов DC, за исключением «Аквамена» — у того в первый уик-энд заработок составил 508 млн рублей. У «Шазама!» пятый старт среди комиксов DC после «Отряда самоубийц» (748 млн рублей), «Бэтмен против Супермена» (519 млн рублей), уже упоминавшегося «Аквамена» и «Лиги справедливости» (364 млн рублей). Примерно на том же уровне два месяца назад стартовала «Алита» (342 млн рублей). Россия со сборами в 5,1 млн долларов стала вторым для «Шазама!» рынком в Европе по размеру выручки. Больше кинокомиксу принесла только Великобритания (5,3 млн долларов). Очевидно, что конкурирующая с Marvel киновселенная набирает обороты, а ее супергерои становятся все более узнаваемыми и популярными. В частности, «Шазама!» можно рассматривать как локальную победу DC. Похожие по стилистике и работающие на ту же целевую аудиторию фильмы Marvel про Человека-муравья собирали в первый уик-энд меньше — 241 млн рублей у первой части в 2015 году и 299 млн рублей у сиквела в 2018-м.

2. «Кладбище домашних животных» (1-я неделя), 181 млн рублей, 650 тысяч зрителей, 21 564 сеанса

Новая экранизация романа Стивена Кинга от студии Paramount с ходу обогнала итоговые результаты всех фильмов ужасов 2019 года. Среди других достижений проекта — четвертая строчка в списке самых кассовых стартов оригинальных хорроров после «Оно» (408 млн рублей), «Проклятия монахини» (283 млн рублей) и «Сплита» (241 млн рублей). Результат первого уик-энда «Тихого места», прошлогоднего жанрового успеха Paramount, новинке удалось превзойти на 63 млн рублей. Кроме того, позади премьерный заработок «Телекинеза» (147 млн рублей). Среди стартов экранизаций Стивена Кинга у новинки третье место после уже упоминавшегося хоррора «Оно» и фэнтези «Темная башня» (248 млн рублей). Пока именно Россия с 2,9 млн долларов является самым успешным зарубежным рынком для «Кладбища домашних животных». Делящие второе место Великобритания и Мексика принесли фильму по 2 млн долларов.

3. «Дамбо» (2-я неделя), 87 млн рублей (-64%), 360 тысяч зрителей, 18 062 сеанса Диснеевский слон так толком и не взлетел. После более или менее сносного первого уик-энда случилось серьезное падение, вызванное окончанием школьных каникул и избытком семейных релизов в текущем репертуаре. Общая касса фильма Тима Бёртона после 11 дней проката составляет 373 млн рублей. Тот факт, что это больше финального результата «Большого и доброго великана» (349 млн рублей), вроде бы должен радовать студию. Однако не стоит забывать, что предыдущий проект Бёртона, «Дом странных детей мисс Перегрин», за один уик-энд заработал на 17 млн рублей больше, чем «Дамбо» за два.

4. «Балканский рубеж» (3-я неделя), 21 млн рублей (-73%), 77 тысяч зрителей, 4591 сеанс

По итогам трех недель проката в копилке отечественного военного экшена 288 млн рублей. Вскоре фильму удастся превзойти финальные показатели боевика «Август. Восьмого» (290 млн рублей). Планка в 300 млн рублей, скорее всего, также будет покорена. А вот до итогового результата «Крыма» (345 млн рублей) добраться вряд ли суждено. Причин у столь слабого выступления «Рубежа» несколько. Здесь и не самая очевидная дата старта (логичнее ставить такое кино в праздничный уик-энд Дня Победы), и слабая заинтересованность женской аудитории, которая не нашла для себя зацепок в маркетинговой кампании, и большой хронометраж, не позволивший картине задержаться в кинотеатрах под напором нескольких новинок. Из-за этих просчетов «Балканский рубеж» запомнится как проект, который не смог конвертировать отличный сарафан в высокий прокатный множитель. Свою стартовую кассу (129 млн рублей) фильму к финалу проката не удастся увеличить даже в два с половиной раза.

5. «Мы» (2-я неделя), 18 млн рублей (-78%), 63 тысячи зрителей, 5024 сеанса Картина Джордана Пила обвалилась, не выдержав столкновения с прямым конкурентом — «Кладбищем домашних животных». Впечатляющий старт на прошлой неделе, видимо, стал следствием фанатской мобилизации. А за пределами активного, но относительно небольшого фанатского ядра у фильмов Пила широкой аудитории в нашей стране пока не имеется. Об этом красноречиво говорят цифры средней посещаемости хоррора — 12 человек на сеансе (предпоследний показатель в топ-10) против 25 неделей ранее. Для сравнения: у «Кладбища» этот показатель равен 30. В копилке картины после 11 дней проката 127 млн рублей, и она заметно уступает графику «Счастливого дня смерти», на уровне которого стартовала — касса того комедийного хоррора на аналогичный период составляла 144 млн рублей.

6. «Потерянное звено» (1-я неделя), 16 млн рублей, 64 тысячи зрителей, 7697 сеансов

Нестандартная анимация по-прежнему с трудом приживается в российских мультиплексах, поэтому прорыва от нового мультфильма студии Laika никто не ждал. Однако сложно было предположить, что проект выступит настолько невзрачно. Среди всех фильмов студии, выходивших в последние десять лет, «Звено» продемонстрировало наихудший старт. Даже «Коралина» в 2009-м освоила в первый уик-энд на 10 млн рублей больше. Прошлогодний мультфильм «Кубо. Легенда о самурае» не считался бог весть каким успехом студии, однако и он в первый уик-энд заработал в два раза больше «Потерянного звена» — 32 млн рублей. В итоге именно новинка обладает титулом абсолютно худшего по посещаемости релиза в топ 10 — в среднем каждый сеанс мультфильма посетило 8 зрителей. И здесь, кажется, дело в дате. Имело ли смысл выпускать неочевидный семейный продукт без серьезной маркетинговой поддержки в момент, когда прокат буквально ломится от анимации на любой вкус и цвет?

7. «Щенячий патруль: Мегащенки» (1-я неделя), 15 млн рублей, 75 тысяч зрителей, 3668 сеансов

А вот эксперимент детского канала Nickelodeon, показавшего на больших экранах эпизод популярного анимационного телесериала для дошкольников, оказался вполне успешным: на более чем вдвое меньшем, чем у «Потерянного звена», количестве сеансов проект заработал почти столько же. Nickelodeon совместно со скромным независимым дистрибьютором «Пионер» вообще планирует начать экспансию в мультиплексы. Еще одна часть «Щенячьего патруля» выйдет в прокат уже в мае, за ней последуют другие проекты канала, ориентированные на самую младшую возрастную группу зрителей.

8. «Королевский корги» (3-я неделя), 9 млн рублей (-83%), 37 тысяч зрителей, 1999 сеансов Большое число конкурентов не позволило ни одному из анимационных релизов поработать на длинной дистанции. В случае с «Корги» добавился еще и фактор негативного сарафана, который для семейных релизов может стать фатальным. В итоге бельгийский мультфильм может похвастать общей кассой в размере 178 млн рублей. Рубеж в 200 млн рублей, очевидно, останется непокоренным.

9. «Волшебный парк Джун» (3-я неделя), 9 млн рублей (-84%), 45 тысяч зрителей, 3270 сеансов

Анимация Paramount прощается с топ-10, заработав 215 млн рублей. Это больше итоговых сборов «ЛЕГО Фильм 2» (211 млн рублей). До всех остальных анимационных аналогов студий-мейджоров «Волшебному парку» очень далеко.

10. «Трезвый водитель» (3-я неделя), 8,6 млн рублей (-83%), 32 тысячи зрителей, 1959 сеансов За три недели проката «Трезвый водитель» заработал 209 млн рублей, обошел финальные сборы «Без границ» (203 млн рублей) и вышел на второе место по кассе среди всех проектов Резо Гигинеишвили. Впереди только «Жара», выручка которой в 2007 году составила 410 млн рублей с учетом СНГ.