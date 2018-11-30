Дрю Годдард экранизирует комикс «Сабрина»

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Дрю Годдард экранизирует «Сабрину» — первый в истории комикс, попавший в лонг-лист престижной Букеровской премии. Его написал 29-летний Ник Дрнасо. Проектом занимаются New Regency и RT Features (продюсеры «Назови меня своим именем»). Пока не известно, будет ли Годдард режиссером фильма или ограничится участием в качестве сценариста и продюсера.

По сюжету комикса жительница Чикаго, Сабрина, пропадает, оставив сестру Сандру и парня Тедди. Тедди отправляется пожить к другу детства Келвину — военному эксперту, чей брак не так давно распался. Тот ухаживает за Тедди, который проводит дни в депрессии, не вставая с кровати. Несколько дней спустя СМИ получают видеозапись жестокого убийства Сабрины. Вскоре становится известно имя подозреваемого, а вместе с ним появляются и конспирологические теории, которые не будут давать покоя Тедди.

Сейчас Дрю Годдард («Хижина в лесу», сценарист фильмов «Марсианин» и «Война миров Z», а также шоураннер «Сорвиголовы») занят ансамблевым проектом «Сила Икс», который обещает стать более мрачной версией «Мстителей», с Дэдпулом и Кейблом среди прочих.

Источник: THR

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