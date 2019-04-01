Автор «Джека Ричера» сделает криминальный сериал в духе «Черного зеркала»

Что будет, если поиски правосудия в духе «Трех билбордов» сочетать с эстетикой «Черного зеркала»? Автор «Джека Ричера» Ли Чайлд уверяет, что знает ответ. Это сериал Lee Child: True Crime — истории реальных людей, которые вынуждены были сами вершить правосудие, часто в обстоятельствах смертельной опасности.

Идею писателю подал продюсер Лоуренс Бауэн. «Мне в голову пришла мысль сделать true crime версию „Черного зеркала“ [true crime — криминальное произведение, основанное на реальной истории. — Прим. ред.], сериал, в котором каждый эпизод связан с какой-то сильной темой, настроением или интонацией. Все эпизоды будут завершаться ощущением надежды и возмездия. Часто драмы в жанре true crime клонит к историям печально известных персонажей, и это здорово, но Ли и я восхищаемся обыкновенными людьми, о которых не пишут. Если мы сумеем их найти, то покажем то интересное, что есть в этих людях, которые вынуждены были обнаружить в себе что-то новое. Ничего подобного попросту нет на телевидении».

Бауэн отметил, что телевизионные антологии снова в моде. В пример он приводит «Сумеречную зону» Джордана Пила.

Производственная компания Dancing Ledge уже начинает поиск подлинных криминальных историй в США, Канаде, Сальвадоре и Таиланде. Сейчас компания ищет шоураннера.

Ли Чайлд написал 23 книги о Джеке Ричере (в среднем выходит одна в год). Считается, что каждые девять секунд в мире продается одна книга о Ричере. В 2012 году вышла экранизация одного из романов — «Джек Ричер» с Томом Крузом. В 2016 году был выпущен сиквел «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». Обе картины имели успех в прокате.

О новом проекте Чайлд говорит следующее: «Мы все читаем триллеры и смотрим фильмы, где обычный человек вынужден пойти на немыслимое, чтобы защитить свою семью и близких или найти справедливость. Оказывается, что действительность идет дальше, чем мы думаем. У нас есть поразительные истории, в некоторые из них тяжело поверить, но все они подлинные».

Источник: Deadline

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