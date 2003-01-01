«Братство» Павла Лунгина все же выйдет 9 мая

Военная драма «Братство» Павла Лунгина получила прокатное удостоверение с датой 9 мая. Об этом сообщила глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

«Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая. Документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось», — отметила Любимова в разговоре с ТАСС.

В марте картина была встречена критикой со стороны члена Совета Федерации Игоря Морозова, который после предварительного показа обвинил фильм в искажении истории и призвал отозвать выход фильма ко Дню Победы.

«Талантливый известный режиссер, вне всякого сомнения. Но фильм „Братство“ после его презентации вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе, я имею в виду, в ветеранских организациях», — сообщал тогда Морозов.

Лунгин отмечал, что относится к участникам событий Афганской войны с огромным уважением, а фильм создавался с большой любовью и сочувствием к героям.

Фильм «Братство» застает 108-ю мотострелковую дивизию накануне вывода советских войск из Афганистана. Отход дивизии планируется через подконтрольный моджахедам перевал Саланг. Переговоры о беспрепятственном проходе войск затрудняются, и начинается опасная игра, в которой разные группы — спецслужбы, чиновники, исламисты, пуштуны — преследуют свои интересы, и только солдаты дивизии придерживаются одного правила: не бросать своих.

Источник: ТАСС