Дэйв Батиста сыграет в «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Если начался зомби-апокалипсис, лучше держаться Дэйва Батисты. Зак Снайдер выбрал актера на главную роль в «Армии мертвецов», предстоящем фильме об ограблении с участием зомби. Картина будет стоить 70 млн долларов и выйдет на Netflix.

По сюжету команда наемников замышляет самое крупное ограбление всех времен в Лас-Вегасе посреди начавшейся эпидемии зомби. Сценарий фильма написал Шэй Хаттен («Джон Уик 3») при участии Снайдера.

Дэйв Батиста сейчас нарасхват: в апреле выходит «Мстители: Финал», где он играет Дракса Разрушителя, в июне он появится в «Плане побега 3» с Сильвестром Сталлоне, в июле — в комедийном боевике «Стубер», а в сентябре до России доберется семейный фильм «Мой шпион». Также артист занят в съемках «Дюны» Дени Вильнёва, с которым до того поработал над «Бегущим по лезвию 2049».

Сроки выхода «Армии мертвецов» пока не названы. Официальный плакат от Netflix содержит надпись «Coming soon».

Источник: Deadline