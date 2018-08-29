Amazon выяснит, кто в Голливуде верит Вуди Аллену

Amazon намеревается выяснить, кто в Голливуде еще готов работать с Вуди Алленом. Напомним, что режиссер подал иск на 68 млн долларов, после того как компания вышла из сделки с ним. Amazon и Аллен должны были создать несколько совместных проектов. Затем случился #MeToo, и всплыли давние обвинения приемной дочери режиссера, Дилан Фэрроу, которая утверждает, что в детстве подверглась сексуальному нападению со стороны Аллена.

Иск режиссера к Amazon строится на том, что у компании «не было законного основания» расторгнуть договор. Amazon попытается доказать, что репутация режиссера и его комментарии о #MeToo сделали невозможным финансирование и продвижение его картин. Так, о ситуации с Вайнштейном Аллен отреагировал репликой: «Не хотелось бы, чтобы это привело к охоте на ведьм». Скорее всего, интернет-гигант привлечет бывших членов семьи Аллена, чтобы получить необходимые показания.

Известно, что в свое малобюджетное кино Аллен всегда умел привлечь звезд первой величины. Многие из них снимались у Аллена благодаря его репутации. Теперь Amazon буквально собирает имена тех знаменитостей, которые отказываются от работы с режиссером. Ранее об этом заявляли Кейт Бланшетт, Рэйчел Броснахэн, Майкл Кейн, Тимоти Шаламе, Грета Гервиг, Эллен Пейдж, Натали Портман, Джадд Апатоу и другие кинематографисты.

Обвинения в сексуальном насилии Аллена были предъявлены в августе 1992 года. В результате полицейского расследования, включавшего несколько психиатрических экспертиз, все обвинения с режиссера были сняты. 23 мая 2018 года Мозес Фэрроу, приемный сын Вуди Аллена, опубликовал подробный текст о событиях 1992 года. В нем Фэрроу встает на защиту Аллена, а также выражает недоверие к Дилан Фэрроу и ее матери.

Источник: THR