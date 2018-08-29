Amazon выяснит, кто в Голливуде верит Вуди Аллену

СегодняОбсудить0

Amazon намеревается выяснить, кто в Голливуде еще готов работать с Вуди Алленом. Напомним, что режиссер подал иск на 68 млн долларов, после того как компания вышла из сделки с ним. Amazon и Аллен должны были создать несколько совместных проектов. Затем случился #MeToo, и всплыли давние обвинения приемной дочери режиссера, Дилан Фэрроу, которая утверждает, что в детстве подверглась сексуальному нападению со стороны Аллена.

Иск режиссера к Amazon строится на том, что у компании «не было законного основания» расторгнуть договор. Amazon попытается доказать, что репутация режиссера и его комментарии о #MeToo сделали невозможным финансирование и продвижение его картин. Так, о ситуации с Вайнштейном Аллен отреагировал репликой: «Не хотелось бы, чтобы это привело к охоте на ведьм». Скорее всего, интернет-гигант привлечет бывших членов семьи Аллена, чтобы получить необходимые показания.

Известно, что в свое малобюджетное кино Аллен всегда умел привлечь звезд первой величины. Многие из них снимались у Аллена благодаря его репутации. Теперь Amazon буквально собирает имена тех знаменитостей, которые отказываются от работы с режиссером. Ранее об этом заявляли Кейт Бланшетт, Рэйчел Броснахэн, Майкл Кейн, Тимоти Шаламе, Грета Гервиг, Эллен Пейдж, Натали Портман, Джадд Апатоу и другие кинематографисты.

Обвинения в сексуальном насилии Аллена были предъявлены в августе 1992 года. В результате полицейского расследования, включавшего несколько психиатрических экспертиз, все обвинения с режиссера были сняты. 23 мая 2018 года Мозес Фэрроу, приемный сын Вуди Аллена, опубликовал подробный текст о событиях 1992 года. В нем Фэрроу встает на защиту Аллена, а также выражает недоверие к Дилан Фэрроу и ее матери.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 млн долларов

8 февраля

Глава Amazon рассказала о секретности вокруг сериала «Властелин колец»

21 февраля

Amazon Prime купил «Золотую Орду» с Юлией Пересильд

28 марта

Вуди Аллен решил отдохнуть от кино

29 августа 2018

Главное сегодня

Американский бокс-офис: Дамбо уступил мертвецам и Шазаму

Сегодня

Женщины со странностями: Новые тренды в мире сериалов

Сегодня

Культовые сериалы: Как создатели «Остаться в живых» обманули всех

Сегодня

Дэйв Батиста сыграет в «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Сегодня

Amazon выяснит, кто в Голливуде верит Вуди Аллену

Сегодня

Элай Рот снимет «День благодарения» по мотивам собственного трейлера

Сегодня

Авторы оскаровского «Фри-соло» сделают фильм с Джейком Джилленхолом

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании