Элай Рот снимет «День благодарения» по мотивам собственного трейлера

Помните трейлеры вымышленных фильмов в «Грайндхаусе» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса? Пожалуй, больше всего шуму наделал «День благодарения» Элая Рота, тщательно воспроизводивший ходы второсортных слэшеров из 1980-х. Последнее десятилетие фанаты надеялись увидеть полнометражную версию. Сайт Discussing Film сообщает, что режиссер наконец решил вернуться к проекту.

Недавно появилось сообщение о том, что в марте Рот принялся за съемки неназванного хоррора в Массачусетсе вместе с Джеффом Ренделлом, соавтором сценария к тому самому трейлеру. Источники Discussing Film подтверждают: речь идет о полнометражном «Дне благодарения». Проект ведет Miramax.

По сюжету трейлера в городе Плимуте, штат Массачусетс, все ждут четвертый четверг ноября — День благодарения. Однако в этот день в город нагрянет незваный гость, с которым празднику придется отдаться без остатка.