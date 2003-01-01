Американский бокс-офис: Дамбо уступил мертвецам и Шазаму

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 5 по 7 апреля. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Шазам!» (1-я неделя), 53,5 млн долларов, 4217 кинотеатров Хорошая неделя для супергероев. Впрочем, у них почти не бывает плохих. Если считать «Стекло», то из 16 уик-эндов этого года ровно половину лидером американского бокс-офиса становилось супергеройское кино. Студия Warner Bros. смело поставила релиз «Шазама!» между «Капитаном Марвел» и финалом «Мстителей», и эта стратегия пока себя оправдывает. Комедийный комикс о мальчике из приемной семьи, который по волшебному слову превращается во взрослого сверхчеловека, собрал больше, чем обещали прогнозы (они не превышали 45 миллионов), и легко занял первую строчку за неделю. В других странах сборы тоже хорошие: в первые выходные «Шазам!» заработал 102 миллиона за пределами Северной Америки. Если сравнивать «Шазама!» с другими фильмами вселенной DC Comics, то это, конечно, не «Чудо-женщина» и не «Аквамен». Но новый фильм и не должен был ими стать. Со своим бюджетом в 98 млн долларов, относительно небольшим для жанра, «Шазам!» не был задуман как тентпол, и необходимость собрать миллиард над ним не висела. От других фильмов DC он отличается даже интонацией: это ироничное и веселое кино, в котором не спасают мир под пафосные речи. Основанный на не самом известном персонаже DC из 1960-х, «Шазам!» ближе по духу к комиксам того времени. Да и выглядит фильм во многом иначе. Он не так полагается на компьютерную графику, как тот же «Аквамен» (поэтому и бюджет меньше среднего по жанру). Критики и зрители оценили этот свежий взгляд на супергероику: рейтинг прессы на Rotten Tomatoes — 91%, оценка зрителей на CinemaScore — A.

Старт «Шазама!» похож на тот, который был у «Человека-муравья» Marvel (57 миллионов). Исходя из этого, можно предполагать, что по итогам проката «Шазам!» сможет претендовать на 160 миллионов или больше. Многое будет зависеть от сарафана.

2. «Кладбище домашних животных» (1-я неделя), 25 млн долларов, 3585 кинотеатров

Одно «Кладбище домашних животных» по роману Стивен Кинг уже было снято 30 лет назад. Статус безусловной классики та экранизация не приобрела, так что на Paramount решили, что можно и повторить. В новой версии истории с воскресающими мертвецами (четвероногими и не только) играют Джейсон Кларк и Эми Саймец, а постановкой занялись специалисты по хоррорам Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Расчет студии был, похоже, верный: в дебютный уик-энд новая версия «Кладбища» показала очень хорошую цифру в 25 млн долларов (при прогнозах в 21 миллион). Между прочим, это второй в истории результат среди многочисленных экранизаций Кинга. Выше только «Оно» двухлетней давности, но хоррор-блокбастер — это все-таки уникальное явление (у «Оно» был запредельный дебют в 123 миллиона). Прокат у «Кладбища» будет, скорее всего, коротким. Критики разделились во мнениях, и многие считают, что новая экранизация превосходит первую. Но у зрителей впечатления довольно ужасные (в плохом смысле). Оценка C+ на CinemaScore не предвещает фильму долгую жизнь в кинотеатрах. Для ужасов это в целом нормально. Те же показатели на CinemaScore и почти такие же результаты первого уик-энда были у ремейка «Зловещих мертвецов» в 2013 году, и тот фильм в первые выходные собрал половину своего бокс-офиса. Скорее всего, с «Кладбищем домашних животных» произойдет примерно то же самое, то есть Paramount может рассчитывать на итоговый результат в 50 миллионов.

3. «Дамбо» (2-я неделя), 18,2 млн долларов (-60,4%), 4259 кинотеатров Летающий слоненок потерял высоту, притом что он и начал на низком старте. Плохие отзывы критиков и взрослых зрителей, а также релиз «Шазама!» (тоже семейное кино, хоть и супергеройское) привели к тому, что сборы «Дамбо» упали сразу на 60%. С детскими фильмами такое бывает редко, но похожая динамика была у «Алисы в Зазеркалье», к которой тоже имел отношение Тим Бёртон (как продюсер). Deadline цитирует остроту анонимного продюсера: «Нормальное падение для фильма ужасов». Зато на прошедшей неделе «Дамбо» перешел за 200 миллионов в мировом прокате. Из этих денег 76 миллионов приходятся на Северную Америку.

4. «Мы» (3-я неделя), 13,8 млн долларов (-58,4%), 3512 кинотеатров (-231)

Оригинальный хоррор Джордана Пила резко теряет сборы вторую неделю подряд. Для ужасов это обычное дело, но энтузиазм после первого уик-энда был так силен, что казалось, будто на «Мы» общие правила не распространяются. Ко всему прочему, на этой неделе у «Мы» появился сильный конкурент в лице «Кладбища домашних животных». Счетчик домашнего бокс-офиса у «Мы» сейчас на отметке в 152 миллиона, и это пятый результат в истории среди хорроров со взрослым рейтингом R. Фильм точно обгонит прошлогодний «Хэллоуин» (159 млн долларов), а вот удастся ли ему добраться до «Прочь» того же Пила (176 миллионов), пока не известно.

5. «Капитан Марвел» (5-я неделя), 12,7 млн долларов (-38,6%), 3573 кинотеатра (-412) Disney отпраздновала миллиард долларов «Капитана Марвел» в мировом прокате. Это седьмой фильм Marvel, добравшийся до этой цифры. С показателем 1,037 миллиарда в общем зачете «Капитан» занимает сейчас 30-е место по мировым сборам в истории, и это еще не конец. В следующие несколько недель ожидаем от Кэрол Дэнверс новых бухгалтерских подвигов.

6. «Лучшие враги» (1-я неделя), 4,5 млн долларов, 1705 кинотеатров

В режиссерском дебюте продюсера Робина Бисселла играют Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон. Он — ку-клукс-клановец, она — правозащитница. Фильм снят по реальной истории, довольно невероятной, но в кино сюжет о дружбе, преодолевающей расовый конфликт, нельзя назвать новым. Совсем недавно мы видели нечто похожее в оскароносной «Зеленой книге» и «1+1: Голливудская история». Оба этих фильма успешно прошли в прокате, но «Лучшим врагам» это, кажется, не светит. Унылый результат в 4,5 миллиона за первый уик-энд доказывает: драмы хорошо идут в прокате, только если у них хорошая критика или призы. К «Лучшим врагам» это не относится: на Rotten Tomatoes у них всего 52%. Правда, зрители к картине были благосклонны (A на CinemaScore), так что она может задержаться в десятке. «Лучшие враги» рассчитаны на зрелую публику (79% зрителей старше 25 лет), а она обычно не торопится в кинотеатры в первый же уик-энд.

7. «В метре друг от друга» (4-я неделя), 3,7 млн долларов (-40,3%), 2484 кинотеатра (-361) «В метре друг от друга» уже четвертую неделю находится в десятке. Сейчас у фильма 41 миллион в Америке, и для такого скромного кино это успех. В рейтинге подростковых мелодрам «В метре» сейчас на 13-м месте по сборам. Из относительно недавних релизов впереди него в списке только пять частей «Сумерек» и, что любопытно, еще два фильма с тяжелыми медицинскими диагнозами в сюжете: в «Виноваты звезды» был рак, а героиня «Если я останусь» лежала в коме. Очевидно, такие трагические перипетии (герои «В метре друг от друга» больны муковисцидозом) у целевой аудитории этих фильмов работают лучше всего.

8. Unplanned (2-я неделя), 3,2 млн долларов (-49,9%), 1516 кинотеатров (+457)

Фильм консервативной студии PureFlix, посвященный абортам, расширил свое присутствие в прокате, но это не помогло избежать резкого снижения сборов. К понедельнику у духоподъемной драмы было 12,4 миллиона за 10 дней проката.

9. «Волшебный парк Джун» (4-я неделя), 2,04 млн долларов (-49,9%), 2281 кинотеатр (-1023) «Волшебный парк», очевидно, не удался. Почти треть кинотеатров убрала мультфильм из репертуара, и на этой неделе он едва не уступил по сборам «Как приручить дракона 3», который идет в прокате почти вдвое дольше. У «Волшебного парка» сейчас без малого 42 миллиона в американском прокате и еще 18 миллионов за рубежом, при этом фильм стоил сотню. В общем, на Paramount подсчитывают убытки.

10. «Как приручить дракона 3» (7-я неделя), 1,99 млн долларов (-54,6%), 1928 кинотеатров (-857)

После полутора месяцев в прокате финал анимационной трилогии покидает первую десятку. Всего у Беззубика и компании 156 миллионов в Америке.