Авторы оскаровского «Фри-соло» сделают фильм с Джейком Джилленхолом

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Джейк Джилленхол вернется к истокам. Актер шведского происхождения сыграет в фильме The Helicopter Heist о четырех шведах, предпринявших дерзкое ограбление. В 2009 году они использовали украденный вертолет Bell 206 Jet Ranger и сумели заполучить 5 млн долларов. Ограбление с воздуха ошеломило полицию, сделало грабителей героями СМИ, а деньги так и не были найдены.

Сценарий фильма написал Стивен Найт («Лок», «Острые козырьки») на основе книги шведского писателя Йонаса Боннье. Права на книгу приобрели Джилленхол и продюсер Рива Маркер, с которой актер работал прежде, в том числе в театре. Фильм снимут документалисты Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин, в этом году получившие «Оскар» за остросюжетный неигровой фильм «Фри-соло» о первом успешном подъеме человека на гору Эль-Капитан. Для них это станет дебютом в режиссуре художественного проекта.

Источник: Deadline

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