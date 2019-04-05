Идрис Эльба не будет Дэдшотом в новом «Отряде самоубийц»

Идрис Эльба сыграет в «Отряде самоубийц» нового персонажа. Команда фильма приняла решение зарезервировать Дэдшота на случай, если Уилл Смит решит вернуться к съемкам во франшизе. Кроме того, режиссер Джеймс Ганн и сам Идрис Эльба не захотели, чтобы выбор Эльбы выглядел как подмена. Известно, что Смит не снимется в новом фильме из-за проблем с расписанием.

Пока не ясно, кого может сыграть Эльба. В комиксах об Отряде самоубийц за 30 лет появлялись десятки персонажей. Из очевидных решений фанаты называют Бронзового Тигра (появляется в сериале «Стрела» в исполнении Майкла Джея Уайта) и Черного Паука. Впрочем, по некоторым слухам, Джеймс Ганн выбирает персонажей вне зависимости от того, были они на страницах комикса об отряде или нет.

Также The Wrap сообщает со ссылкой на анонимный источник, что в проект вернется Виола Дэвис. В первом фильме она исполнила роль правительственного агента Аманды Уоллер, которая собирает отряд. К роли Харли Квинн вернется Марго Робби. Также, по слухам, роль Рика Флэга в фильме повторит Юэль Киннаман. В первом фильме он руководил отрядом, но неизвестно, будет ли он снова в составе команды или появится в камео.

Джеймс Ганн был назначен режиссером «Отряда самоубийц», после того как Marvel уволила его из проекта «Стражи Галактики. Часть 3» (в марте он вернулся в команду). Ганн пишет сценарий, который должен стать мягким перезапуском франшизы. Сразу после работы с DC режиссер вернется к «Стражам Галактики».

Премьера картины назначена на 4 августа 2021 года.

Источник: ComingSoon, The Wrap, Discussing Film