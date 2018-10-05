Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

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Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Аналогичным образом мера пресечения была изменена для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина, двух других фигурантов дела «Седьмой студии». Еще один обвиняемый, Алексей Малобродский, находится под подпиской о невыезде с мая прошлого года. Все они обвиняются в хищении денег, выделенных Минкультом на театральный проект «Платформа». Ущерб оценивается в 133 млн рублей. За исключением бухгалтера студии Нины Масляевой, фигуранты дела отрицают вину и утверждают, что бюджетные средства были израсходованы на осуществление театральных постановок.

2 апреля Мещанский суд Москвы продлил срок содержания фигурантов дела «Седьмой студии» под арестом до июля 2019 года. Тем самым Мосгорсуд отменил это решение.

С момента задержания 22 августа 2017 года за Кирилла Серебренникова вступились многие кинематографисты, деятели искусств и медийные лица. 23 августа был опубликован список из 38 фамилий тех, кто поручился за режиссера, в их числе – Александр Калягин, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Андрей Малахов, Чулпан Хаматова, Алексей Герман мл., Ксения Раппопорт и другие. С поддержкой выступали Юрий Норштейн, Иэн МакКеллен, Изабель Юппер, Луи Гаррель. Во Франции был сформирован специальный комитет, куда вошли более 100 деятелей искусств. В ноябре 2018 года ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов заступился за Серебренникова в эфире Первого канала. 25 марта 2019 года Федор Бондарчук на церемонии награждения деятелей культуры призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста.

Источник: «Интерфакс»

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