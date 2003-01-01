10 лучших трейлеров недели: Терминатор, печать дракона и армагеддон у овец

«Джеремая Терминатор ЛеРой»

Хроника одной мистификации: писатель Джей Ти ЛеРой ворвался на литературную сцену в начале нулевых и растопил сердца Гаса Ван Сента, Майкла Питта и Азии Ардженто. Последняя, кажется, даже пыталась завести с ним роман. Некоторое время спустя оказалось, что белокурый юноша — на самом деле девушка, которая попросту выступает аватаром писательницы Лоры Альберт. Последовавшая неловкость в среде звезд дорогого стоила, а о фигуре ЛеРоя попытались поскорее забыть. Не вышло: новый фильм Джастина Келли пытается рассказать эту историю широкому кругу зрителей. Правда, в приглушенных тонах — но зато с Кристен Стюарт в главной роли.

«Мой шпион»

Самый прямолинейный агент ЦРУ в истории Джей (Дэйв Батиста) по неосторожности «сажает на хвост» 9-летнюю Софи (Хлоя Коулмэн). Она готова закрыть глаза на его дела, если Джей научит ее быть шпионом. Дэйв Батиста, наконец, извлекает комедийные дивиденды из своего образа немногословного громилы. Присутствуют шутки про Шрэка и школьную месть.

«Домино»

Новый триллер Брайана Де Пальмы, в котором играют Николай Костер-Вальдау, Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс, снова заставляет усомниться в том, что видим мы и герои. Впрочем, сомневаться тут приходится и в качестве итоговой картины. Де Пальма отрекся от фильма после того, как продюсеры сократили картину на час времени. Что осталось от «Домино», и в какой нынче форме находится режиссер, можно будет узнать в июне.

«Боевое оригами», первый сезон

Сериал внезапно канадского, а не японского, производства о необычном применении традиционного искусства складывания фигурок из бумаги. Белый бумажный журавлик — символ мира — становится орудием войны. Вэнди Охата, обычная жительница Канады японского происхождения, внезапно узнаёт три вещи. Во-первых, у неё есть брат-близнец. Во-вторых, она сама является камидзин — воином, способным превращать бумагу в смертельное оружие. И в-третьих, по каким-то причинам за ней теперь охотится другая камидзин по имени Садако. Жизнь Вэнди становится очень увлекательной. Премьера состоится на фестивале сериалов в Каннах Canneseries.

«Персона», первый сезон

Мини-сериал, состоящий из четырех короткометражных фильмов, сделанных четырьмя независимыми корейскими режиссерами. Во всех эпизодах в главной роли снялась кей-поп звезда Ли Джи-ын и, как утверждается, вдохновила каждого автора на конкретный образ героини.

«Ромео. Акбар. Вальтер»

Шпионский триллер на тему войны за независимость Бангладеш и вытекшей из этого третьей индо-пакистанской войны. 1971 год. Патриотически настроенный индийский банковский служащий мечтает служить родине. Мечта сбывается, когда его вербуют для опасного задания в Карачи — под прикрытием рабочей командировки мужчина должен добыть важную информацию для индийского командования.

«Тайна печати дракона»

Совместный российско-китайский проект, ролики к которому выходят уже на протяжении почти двух лет, продолжение истории о приключениях Джонатана Грина — теперь в Китае и с участием Джекии Арни. Английскому путешественнику придется столкнуться с черной магией и с самим королем драконов. Продюсеры рассчитывают на немалые сборы в Поднебесной, где за последнее время интерес к костюмному фэнтези слегка поутих, зато традиционно сильна народная любовь к драконам.

«Я поймал Дьявола»

Праздники — излюбленный фон для фильмов ужасов, а отношения между родственниками сами по себе могут быть тем еще хоррором. Мэтт с женой Карэн в преддверии Рождества решает сделать брату Стиву сюрприз, и супруги без предупреждения приезжают к нему в гости. Но радостное воссоединение семьи омрачается неожиданным открытием. Оказывается, в подвале у Стива кто-то заперт, и сам парень уверен, что пленник не кто иной, как сам Дьявол. Первоначальный шок супругов сменяется паранойей, праздничные выходные оборачиваются кошмаром.

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Барашек Шон, герой знаменитой студии глиняной анимации Aardman, возвращается в кино. На этот раз он встречается с инопланетянкой Лу-Лой. Ее необходимо прятать от пса-пастуха, но это не так-то просто: Лу-Ле всё интересно, и даже находчивый Шон не в силах остановить череду межпланетных знакомств. Исполнительный продюсер — Ник Парк, создатель Уоллеса и Громита, и самого барашка.

«Кобра Кай», второй сезон