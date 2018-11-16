Джаред Лето опубликовал видео со съемок «Морбиуса»

В своем Instagram актер поделился коротким роликом, в котором его персонаж стоит на улице среди проносящихся мимо на большой скорости людей. Подпись сообщает: «Потому что никто больше не пойдет этим путем… это место теней, где мы делаем то, что должно, какой бы ни была цена».

На видео Джаред Лето еще не выглядит завершившим трансформацию вампиром, да и роликом со съемок назвать это сложно — но хотя бы можно представить, каким будет его герой в человеческом обличье.

Майкл Морбиус впервые появился в комиксе «The Amazing Spider-Man» в 1971 году, вскоре после того, как комитет самоцензуры издателей комиксов разрешил изображать в графических романах вампиров и прочую нежить. Морбиус не был особенно популярен, и временами пропадал с радаров. В 1994 году его показали в анимационном сериале «Человек-паук» — там он был сокурсником Питера Паркера.

Помимо Лето в фильме также сыграют Джаред Харрис («Террор»), Мэтт Смит («Доктор Кто») и Адриа Архона («Тройная граница») в неназванных ролях.

«Морбиус, живой вампир» выйдет на экраны 31 июля 2020 года.

Источник: Comic Book Movie