Андре Холланд сыграет в сериале Дэмьена Шазелла

Дэмьен Шазелл меняет актеров в своем мини-сериале для Netflix «Водоворот». Это проект о жизни музыкального клуба в современном Париже, чье действие вполне могло бы происходить во вселенной «Ла-Ла Ленда».

Теперь главную роль в проекте сыграет Андре Холланд («Касл-Рок», «Больница Никербокер») — ранее на нее был заявлен Тахар Рахим («Призрачная башня», «Пророк»). Герой Холланда — пианист из Нью-Йорка Эллиота Удо, который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе, состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиот должен наконец взять себя в руки.

В «Водвороте» будет восемь эпизодов. Автор сценария Джек Торн известен по сериалам «Электрические сны Филипа К. Дика», «Это — Англия» и «Молокососы». Дэмьен Шазелл поставит первые два эпизода и выступит как исполнительный продюсер сериала. Музыку для сериала пишет Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном. Постоянный коллега Шазелла Джастин Гурвиц не принимает участие в проекте.

«Водоворот» будет сниматься во Франции на английском, французском и арабском языках.

Источник: Coming Soon