Эмма Стоун и Рэйф Файнс сыграют у Александра Пэйна

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Александр Пэйн («На обочине», «Небраска») снимет кулинарный триллер «Меню» и сейчас занимается подбором ингредиентов. Стало известно, что главные роли в фильме могут исполнить Эмма Стоун и Рэйф Файнс. Сценарий написали новички Уилл Трэйси и Сет Рейсс — оба работали на вечерних комедийных шоу, и в «Меню» тоже предполагаются элементы комедии и фильма ужасов. Продюсерами выступят Уилл Феррелл, Адам МакКей и Бетси Кох.

В фильме молодая пара (Стоун играет женскую половину) отправляется на удаленный от цивилизации остров, где расположен эксклюзивный ресторан, которым заведует признанный мастер кухни (Файнс). Но шеф-повар приготовил гостям не только кулинарные сюрпризы.

Съемки «Меню» должны начаться в ноябре этого года. До этого времени Файнс будет занят в 25-м фильме бондианы. 20 апреля в России выходит его режиссерская работа «Нуреев. Белый ворон», съемки которой проходили в России. В фильме Файнс играет преподавателя Нуреева, Александра Ивановича Пушкина.

Источник: Collider

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