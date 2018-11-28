Джон Чо сыграет в «Ковбое Бибопе» от Netflix

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Стало известно, кто сыграет в игровой версии «Ковбоя Бибопа». Netflix разрабатывает 10-серийный ремейк классического аниме, которое вышло в 1998 году. Главную роль в сериале исполнит Джон Чо («Поиск»). Его герой, Спайк Шпигель — охотник за головами на космическом корабле «Cowboy Bebop». Роль владельца корабля, бывшего полицейского Джета Блэка досталась Мустафе Жакиру («Люк Кейдж»).

По сюжету оригинального сериала, мы наблюдаем за командой межгалактического корабля, которые разыскивают беглецов и преступников за вознаграждение. Одним из членов команды был корги Айн, которого называли самой умной собакой во вселенной. Действие «Ковбоя Бибопа» происходило в 2071 году.

В проекте также примут участие Даниэлла Пинеда («Мир Юрского периода 2») в роли охотницы за головами Фэй Валентайн и Алекс Хэсселл («Холодная гора») в роли ветерана межпланетной войны Вишеза.

О том, что Netflix взялся за ремейк анимационного сериала, стало известно в ноябре прошлого года. У сериала несколько шоураннеров, в том числе Андре Немец и Джош Аппелбаум (соавторы сценария фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»), Джефф Пинкнер («Веном») и Скотт Розенберг («Джуманджи: Зов джунглей»). Создатель «Бибопа» Синъитиро Ватанабэ выступит в роли консультанта.

Источник: Variety

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