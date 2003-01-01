Рон Ховард снимет фильм для Netflix с Эми Адамс

Эми Адамс сыграет в фильме об аппалачских ценностях. Рон Ховард готовится адаптировать книгу Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture Джей Ди Вэнса, бестселлер 2016 года. Книга представляет собой воспоминания Вэнса о собственном детстве. Писатель рос как «хиллбилли», сельский житель в области Аппалачских гор. В книге прослеживает кризис ценностей жителей этой местности, и шире — кризис американской мечты.

Эми Адамс исполнит главную женскую роль в фильме, по всей видимости сыграв мать рассказчика. Известно, что мама Джей Ди Вэнса была наркозависимой и нестабильной женщиной.

Сценарий фильма написала Ванесса Тейлор, соавтор «Формы воды». Рон Ховард договорился с Netflix о финансировании и дистрибьюции фильма. Сейчас у него в разработке числятся еще восемь проектов — в этом году должен выйти документальный фильм «Паваротти» о великом итальянском теноре.

Источник: THR