Роберта Паттинсона заперли в комнате со сценарием нового фильма Нолана

Представьте: вы, пустая комната и сценарий нового фильма Кристофера Нолана. В такую ситуацию недавно попал Роберт Паттинсон. Новость о том, что актер сыграет в новом проекте британского режиссера, появилась в марте. Его партнерами станут Элизабет Дебики («Вдовы») и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»). Каждый из них впервые работает с Ноланом.

Паттинсон рассказал в интервью USA Today, что знакомство с мегасекретным проектом Нолана началось для него не совсем стандартно.

«Меня заперли в комнате со сценарием — у меня на руках его нет. Я немножко устал сниматься в большом кино год за годом, но в том, что делает Крис Нолан, есть что-то особенное. Он кажется мне единственным режиссером, который способен сделать очень личное, независимое кино с гигантским масштабом. Я прочел сценарий, и он нереальный».

Паттинсон не обмолвился ни словом о том, что это за проект. Источники сообщают, что нас ждет «масштабный, инновационный экшн-блокбастер, который вновь покажут в IMAX». Но догадаться об этом можно было бы и без источников.

11 апреля на российские экраны выходит фантастический триллер «Высшее общество» Клер Дени с Робертом Паттинсоном. У актера впереди семь проектов помимо работы с Ноланом.

Безымянный фильм Кристофера Нолана выйдет на экраны 17 июля 2020 года.

Источник: USA Today