Билеты на финал «Мстителей» продают за 10 тыс. долларов

Сколько вы готовы заплатить, чтобы раньше других узнать все спойлеры? На eBay начали перепродавать билеты на первые сеансы фильма «Мстители: Финал» братьев Руссо. Цены доходят до неразумных высот и зависят от региона. Так, в Нью-Джерси еще можно приобрести билет за 500 долларов — а вот в Оклахоме поход на первый киносеанс обойдется в 2500 долларов. В Сиэттле стоимость билета составляет 5000 долларов. Хуже всего жителям Нью-Йорка: билет даже на 28 апреля, когда фильм уже два дня как идёт в прокате, продают за 9199 долларов. При этом уже нашелся человек, сделавший первую ставку.

В сети стали обсуждать, что новые «Мстители» могут помочь решить финансовые проблемы. Пользователи с билетами пишут, что «вполне готовы подождать недельку» и отдать свой билет за тысячу долларов. Впереди еще двадцать дней, и ставки будут только расти. На сайте Vice советуют игнорировать такие предложения, если вы «не Тони Старк».

Ранее сервис по продаже билетов Fandango сообщил, что «Мстители: Финал» побили рекорд по продаже билетов за 6 часов. Фильм Marvel впервые обошел «Звездные войны», которые теперь занимают со второй по четвертую строчки. Замыкает пятерку предыдущая часть кинокомикса, «Мстители: Война бесконечности».

«Мстители: Финал» идут в российском прокате с 29 апреля.

Источник: Buzzfeed