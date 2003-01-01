Рамин Джавади написал новую музыку для финала «Игры престолов»

Автор музыки к 67 эпизодам «Игры престолов» Рамин Джавади поделился своим видением финальных тем сериала. В разговоре с Variety композитор избежал спойлеров (понятно, что фанаты готовы уцепиться за всякий небрежно брошенный эпитет):

«Несомненно, [музыка] становится напряженной и эпической, как никогда прежде. В этом сезоне будет новый материал, который мы еще не слышали, но вернутся и многие звучавшие темы».

Джавади пишет музыку в кино с начала 2000-х. В 2008 году он выступил композитором первого «Железного человека». Он мастер музыкального эпоса: среди его работ саундтреки к «Тихоокеанскому рубежу», «Варкрафту» и «Великой стене». К началу 2010-х Джавади был также известен как помощник Ханса Циммера, который часто привлекает к работе сторонних композиторов. На «Игру престолов» его позвали всего за несколько недель до дебюта первого сезона, а заглавную тему сериала он придумал, когда ехал домой после просмотра материала. Работа на сериале принесла ему премию «Эмми».