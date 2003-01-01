Рамин Джавади написал новую музыку для финала «Игры престолов»

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Автор музыки к 67 эпизодам «Игры престолов» Рамин Джавади поделился своим видением финальных тем сериала. В разговоре с Variety композитор избежал спойлеров (понятно, что фанаты готовы уцепиться за всякий небрежно брошенный эпитет):

«Несомненно, [музыка] становится напряженной и эпической, как никогда прежде. В этом сезоне будет новый материал, который мы еще не слышали, но вернутся и многие звучавшие темы».

Джавади пишет музыку в кино с начала 2000-х. В 2008 году он выступил композитором первого «Железного человека». Он мастер музыкального эпоса: среди его работ саундтреки к «Тихоокеанскому рубежу», «Варкрафту» и «Великой стене». К началу 2010-х Джавади был также известен как помощник Ханса Циммера, который часто привлекает к работе сторонних композиторов. На «Игру престолов» его позвали всего за несколько недель до дебюта первого сезона, а заглавную тему сериала он придумал, когда ехал домой после просмотра материала. Работа на сериале принесла ему премию «Эмми».

С течением сезонов музыка в фильме росла, оркестровки становились все более грандиозными.

«Мы намеренно начинали с малого, но по мере расширения истории прилетели драконы, выросли масштабы битв, драма становилась всё больше, и музыке тоже пришлось расти. Мы стали звать большие оркестры, хор и использовать всё больше инструментов».

Известно, что в восьмом сезоне задействован самый большой оркестр из 60 музыкантов, смешанный хор на 40 голосов и хор из 12 детей.

Музыка «Игры престолов» сегодня востребована отдельно от сериала: в 2017 и 2018 годах Джавади ездил в концертные туры. Сам композитор размышляет о том, насколько саундтрек «работает» без видеоряда.

«Я всегда пытаюсь представить: что будет, если мы просто выключим изображение? Сможет ли музыка рассказать историю — сообщить, что нам чувствовать по поводу этих персонажей? В ней есть эмоциональная связь с историей и героями. Может быть поэтому она так отзывается».

Услышать самые эпичные темы «Игры престолов» можно с 15 апреля на «Амедиатеке». Посмотреть его можно по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

А здесь можно послушать наш подкаст о том, как устроена музыка в «Игре престолов».

Источник: Variety

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