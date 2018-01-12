Быть Джоном Уиком: Киану Ривз учится правильно стрелять

Киану Ривз уже третий раз играет роль Джона Уика, но продолжает усердно учиться. 1 апреля на канале YouTube-канале Vigilance Elite появилось 18-минутное видео, в котором актер тренируется проникать в помещения и зачищать их. Занятие ведет бывший спецназовец ВМС Шон Райан — если верить его сайту, Райан сражался с талибами, боевиками группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ (деятельность организаций запрещена на территории РФ). Кроме того, он выступал как подрядчик ЦРУ. В ролике он объясняет Ривзу не только базовые шаги, но и подробные детали тактической работы. Посмотрите, как актер трогательно складывает руки, будто держит в руках штурмовую винтовку:

Ривз в этом видео в основном слушает и кивает, хотя ближе к концу все-таки берет в руки автомат. Больше действия от «Бабы Яги» можно увидеть во втором ролике, где Райан дает актеру попробовать себя в «зачистке».

Оба видео скорее всего сняты в прошлом году: «Джон Уик 3» готов и выйдет в прокат 16 мая. В заключительной части трилогии герой Ривза становится «экскомьюникадо», изгоем в тайной гильдии убийц. Охота, начатая в прошлой части, продолжается, а награда за голову Уика возросла вдвое до 14 миллионов долларов.

Тренировочные видео Ривза — не первые: в 2016 году публиковался небольшой ролик, где актер готовится к съемкам «Джона Уика 2» и мастерски владеет стрельбой. Но такие подробные видеорепортажи появились впервые.

Источник: Independent