«Терминатор: Темная судьба»: Первые кадры

Издание IGN раздобыло кадры из грядущего перезапуска франшизы про Терминатора. Точнее, по словам продюсера Джеймса Кэмерона , фильм станет «настоящим» продолжением «Судного дня» и «сотрет» тем самым все последующие части с Кристанной Локен , Кристианом Бэйлом и Джейсоном Кларком .

Ранее сообщалось, что Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер вернутся к своим каноническим ролям, а Терминатора нового поколения сыграет Гэбриел Луна. Персонажи Дэвис и Рейс, возможно, станут новыми лицами сопротивления, которым вместе с Сарой Коннор и Т-800 предстоит сражаться со SkyNet.

Режиссером проекта под строгим надзором Кэмерона стал Тим Миллер («Дэдпул»). Премьера нового «Терминатора» в России состоится 31 октября 2019 года.

Источник: IGN