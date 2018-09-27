«Терминатор: Темная судьба»: Первые кадры

Издание IGN раздобыло кадры из грядущего перезапуска франшизы про Терминатора. Точнее, по словам продюсера Джеймса Кэмерона, фильм станет «настоящим» продолжением «Судного дня» и «сотрет» тем самым все последующие части с Кристанной Локен, Кристианом Бэйлом и Джейсоном Кларком.
Поскольку первое промо «Терминатора: Темная судьба» уже публиковалось, то мы уже видели, как выглядят героини Наталии Рейс, Линды Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Теперь нам показали Арнольда Шварценеггера, Гэбриела Луну и Диего Бонету.
Ранее сообщалось, что Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер вернутся к своим каноническим ролям, а Терминатора нового поколения сыграет Гэбриел Луна. Персонажи Дэвис и Рейс, возможно, станут новыми лицами сопротивления, которым вместе с Сарой Коннор и Т-800 предстоит сражаться со SkyNet.
Режиссером проекта под строгим надзором Кэмерона стал Тим Миллер («Дэдпул»). Премьера нового «Терминатора» в России состоится 31 октября 2019 года.
Источник: IGN
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