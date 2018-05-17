Вин Дизель может появиться в новом «Аватаре»

«Уже долго в Голливуде остается один человек, с которым я всегда хотел поработать и поучиться у него. Что ж, видимо воздается тем, кто умеет ждать».

Вин Дизель разместил в Instagram ролик с Джеймсом Кэмероном . На видео они находятся в съемочном павильоне. Актер говорит:

Кэмерон подтверждает, что они с Дизелем находятся «на съемках „Аватаров 2,3, 4 и 5“», но делает вид, будто актер у него в гостях:

«На самом деле, нам придется показать ему эту штуку со вспышкой (нейтрализатор — примеч. „КиноПоиска“) из „Людей в черном“, когда он будет уходить, чтобы у него не осталось никаких воспоминаний о том, что он тут увидел».

Издание Empire отмечает, что съемки motion capture второй и третьей части «Аватара» уже завершены, и сейчас Кэмерон занят съемкой эпизодов с живыми актерами. Если так, то Дизель появится в человеческом облике, а не в роли одного из синекожих на’ви.

«Аватар 2» запланирован на декабрь 2020 года. Третья часть последует в 2021 году.

Источник: Empire