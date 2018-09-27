Дмитрий Нагиев снова снимается у Сарика Андреасяна

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Актер и режиссер сделали «Непрощенного» о Виталии Калоеве, а сегодня приступили к съемкам драмы «Родина». Согласно синопсису, герои фильма давно уехали из России и живут в Америке. Они изо всех сил пытаются вытравить из себя все русское и стать частью другой культуры. Но жизнь все расставляет по местам, давая понять нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Вместе с Дмитрием Нагиевым, который играет одну из главных ролей, в фильме снимаются Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Лянка Грыу и Владимир Яглыч.

«Наш фильм о том, что куда бы тебя не занесла судьба, Родина всегда с тобой и внутри тебя, — комментирует Сарик Андреасян. — О том, что Родина — это не только место твоего рождения, но и мамина забота, бабушкина еда, отцовские наставления, детство, воспоминания, привычки, которые делают нас такими, какими мы есть в любом месте, где бы мы ни оказались. О том, что, именно оказавшись вдали от Родины, мы все ищем таких же, как и мы, чтобы дружить. Это — кино о любви к Родине, которая не зависит от политики или ещё от каких-то внешних факторов, это — о любви, которая есть в сердце, и которая вопреки всему».

В прокат «Родина» выйдет 20 февраля 2020 года с помощью «Централ Партнершип».

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