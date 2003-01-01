Кита Харингтона пытают пончиками на «тропе позора»

Исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон в эти выходные выступит приглашенным ведущим комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live). SNL уже выпустила своеобразный трейлер. В нем комедийная актриса и соавтор сценариев шоу Лесли Джонс берет Харингтона в плен и заставляет воплощать свои фантазии по мотивам знаменитого сериала. Так, Сноу повторяет позорное шествие Серсеи, но в отличие от королевы, его закидывают пончиками, а не фекалиями.

В другом фрагменте Харингтон отказывается преклоняться перед Джонс в образе Дейенерис. У него на руках — кулинарные перчатки: «Лесли, эм, а что мы тут вообще, эм, делаем? Я тут уже четыре часа, ты перехватила меня у ресепшна и дала эти — что это, прихватки?»

Эпизод SNL с Харингтоном покажут в США в эту субботу, 6 апреля.

Для Харингтона это не первый опыт участия в комедийных скетчах. Не так давно он снялся в экранных пробах с Беззубиком из анимационной франшизы «Как приручить дракона».