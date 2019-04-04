Умер Георгий Данелия

В Москве скончался классик отечественного кино, режиссер Георгий Данелия. Об этом со ссылкой на семью рассказала «Новая газета». Режиссеру было 88 лет. В феврале 2019 года он попал в реанимацию из-за воспаления легких. Врачам пришлось ввести Данелию в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Николаевич Данелия родился Тифлисе в 1930 году, но уже через год его семья перебралась в Москву. Данелия выучился на архитектора, но всегда интересовался кино. В 12 лет он впервые снялся в массовке, продолжил появляться в эпизодах, а в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы к соотечественнику Михаилу Калатозову. В 1959 году Данелия уже режиссер-постановщик на «Мосфильме». В 1960 году он дебютирует в полном метре фильмом «Сережа» о пятилетнем мальчике. Картина снята преимущественно нижними ракурсами, словно бы взглядом ребенка. В 1963 году выходит фильм «Я шагаю по Москве», поставленный по сценарию Геннадия Шпаликова — городская симфония шестидесятых, одновременно и первая полнометражная работа Вадима Юсова, оператора на картинах Тарковского.

Для Данелии всегда характерны живой взгляд и непрестанный поиск — неудивительно, что совсем еще молодым в 1965 году он становится худруком «Экспериментального творческого объединения» при «Мосфильме». В роли художественного руководителя и автора сценария он работает на фильме «Джентльмены удачи» (1971), который становится одной из самых народных картин в советском кино. В 1970-е он снимает классические трагикомедии «Афоня» и «Мимино». Закрывает 1970-е годы его картина «Осенний марафон» о терзаниях интеллигентного человека, который разрывается между насущным и недосягаемым и точно формулирует характер застойной эпохи. Последней работой Данелии в кино стало анимационное продолжение «Ку! Кин-дза-дза», которое вышло в 2013 году.

Георгий Данелия является народным артистом СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, обладателем множества наград и премий.

Источник: Новая газета