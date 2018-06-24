Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»

Фрэнсис Форд Коппола вернется к грандиозному проекту «Мегалополис», который задумал в конце 1990-х годов. Это амбициозный научно-фантастический фильм о гениальном архитекторе Серже, который пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, и вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро. Сисеро готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

«Я планирую начать мою долгоиграющую амбициозную затею в этом году, и использовать в ней всё, чему научился за время своей долгой карьеры, начавшейся с театра, когда мне было 16 лет, — рассказал режиссер. — Это будет эпос грандиозного масштаба, который я озаглавил „Мегалополис“. Он необычный; он подразумевает грандиозное производство с громадной съемочной командой. Он задействует опыт всех прошлых лет, когда я пробовал делать кино в разных стилях и разных типов, и выразится в моем собственном голосе и дыхании. Это не мейнстрим, если говорить о современной продукции, но я намереваюсь, желаю и воодушевлен начать производство в этом году».

Фильм был задуман в конце 1990-х. Коппола написал сценарий, который, по собственному признанию режиссера, вытянул его из затяжного творческого кризиса. Он анонсировал проект в Каннах и даже показал первые съемки. Когда в Нью-Йорке произошли теракты 11 сентября, «Мегалополис» оказался под угрозой, хотя сам режиссер счел, что фильм стал только актуальнее: «Будто сама история постучалась в мою дверь».

О том, как будет финансироваться новый проект и есть ли у него поддержка студий, режиссер не рассказывает. Состояние Копполы оценивается в 300 миллионов долларов.

Источник: Deadline