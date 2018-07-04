«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна

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Вышел первый трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». В трехминутном видео показывают историю полицейского в исполнении Майлза Теллера. Во время службы он убил «не ту» женщину, и оказался вовлечен в гангстерский конфликт – теперь подполье ждет, что он искупит вину. Среди сторон – якудза, русская мафия, мексиканские наемники и даже банды тинейджеров. Нам показывают ночные городские пейзажи, разборки в пустыне, много крови и сцену отрезания фаланги пальца (разумеется, самурайским мечом).

Новый сериал обещает стать словарем Рефна: в трейлере можно обнаружить сходства как с поздними работами режиссера («Неоновый демон», «Драйв», «Только Бог простит»), так и с более ранним кино – трилогией «Дилер» и тюремным «Бронсоном».

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» написан Николасом Виндингом Рефном совместно с автором комиксов и сценаристом Эдом Брубейкером («Мир Дикого Запада»). Ранее выходил концептуальный ролик, посвященный сериалу и не раскрывающий никаких сюжетных подробностей. Также Рефн многократно устраивал прямые трансляции съемочного процесса в Facebook.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» выходит на стриминг-сервисе Amazon Prime 14 июня.

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