Марк Стронг мог стать злодеем в «Люди Икс: Первый класс»

Образ Себастьяна Шоу из «Люди Икс: Первый класс» мог быть совершенно другим: выяснилось, что режиссер Мэттью Вон изначально предложил эту роль Марку Стронгу, с которым работал в фильме «Пипец». Что пошло не так? Актер на днях рассказал о причинах:

«Мэттью Вон попросил меня сыграть в „Люди Икс: Первый класс“. Там был такой здоровяк, которого сыграл Кевин Бейкон. Поскольку я говорю по-немецки и мы уже работали вместе, казалось логичным, что эта роль достанется мне. Но мне кажется, в этот момент мы оба почувствовали… думаю, я тогда как раз сыграл Блэквуда в „Шерлоке Холмсе“, и с плохими парнями вышел перебор. Так что мы не пошли по этому пути».

Стронг подходил на роль не только из-за владения языком: его рост совпадает с ростом Шоу. Бейкон — на десять сантиметров короче.

Марк Стронг — частый гость в супергеройских франшизах. Помимо работы с Воном он появился в «Зеленом Фонаре» и двух фильмах «Kingsman». 4 апреля выходит «Шазам!», в котором Стронг исполняет роль доктора Тадеуша Сиваны — антагониста Шазама.

Источник: ComingSoon