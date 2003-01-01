Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс сыграют в «Черной вдове»

Состав сольного проекта о русской шпионке Наташе Романофф пополнился звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором. Правда, в лучших традициях сверхсекретности не уточняется, какая роль досталась актеру. Не так давно сообщалось, что в «Черную вдову» попала Флоренс Пью — про ее персонажа тоже известно максимум то, что она будет на равных с героиней Скарлетт Йоханссон и станет ее «моральным антиподом».

Компанию им может составить Рэйчел Вайс, с которой Marvel ведет переговоры. Говорят, что и студия, и актриса очень заинтересованы в этом сотрудничестве. Опять же, какого персонажа предлагают Рэйчел — тайна.

Проект был анонсирован в прошлом году, и станет первым отдельным фильмом о Наташе Романофф. Йоханссон исполнила эту роль уже в шести фильмах, последний раз ее героиня появилась на экране в ансамблевом блокбастере «Мстители: Война бесконечности».

«Черная вдова» станет фильмом-приквелом, события которого происходят еще во времена «железного занавеса» до первого появления Черной Вдовы в «Железном человеке 2». В этом случае зрители наверняка увидят Романофф во время работы на КГБ.

Что касается, Харбора, сейчас у актера выходит новый «Хеллбой», который в частности натолкнул Харбора на размышления об одиночестве его персонажа. Также Харбор подтвердил участие в боевике «Дакка», который братья Руссо спродюсируют для Netlfix.

«Хеллбой» с Дэвидом Харбором в главной роли выходит на экраны 11 апреля.

Источник: ComingSoon