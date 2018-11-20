Усы из стали: Фото усатого Супермена попали в сеть

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Ровно 1 апреля в сети очутились кадры, на которых Генри Кавилл предстает в образе Супермена с усами. Эти снимки датируются июлем 2017 года, когда Кавилл участвовал в досъемках «Лиги справедливости». В тот момент артист уже был занят в проекте «Миссия невыполнима: Последствия», где для экранного образа потребовалось отрастить усы. Эта информация не новость, а вот фото с постпродакшена пока нигде не публиковались.

Режиссер «Миссии» Кристофер МакКуорри изначально разрешил Генри сбрить злосчастные усы при условии, что Warner Bros. оплатит 3 млн долларов на их цифровую дорисовку. В итоге студии не сумели договориться, и Кавиллу пришлось выйти на съемки «Лиги справедливости» усатым.

«Лигу» доделывал Джосс Уидон, который пришел в проект на место выбывшего Зака Снайдера и по заданию студии должен был переснять ряд сцен. В итоге Кавилл был «выбрит» на постпродакшене, из-за чего уже проблемный фильм приобрел дурную славу. По этой же причине студия постаралась спрятать снимки усатого Супермена, пока они не всплыли в сети 1 апреля. Разумеется, эти фото могут быть подделкой.

Усы Кавилла вдохновили Paramount на благотворительную акцию и стали интернет-мемом, который затмил собой саму «Лигу справедливости».

Источник: Reel Anarchy

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