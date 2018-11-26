Надень счастливое лицо: Тизер «Джокера»

Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый тизерный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом, от которого бросает то в жар, то в холод. Его режиссер Тодд Филипс прежде всего известен как комедиограф и автор трех «Мальчишников в Вегасе». Фильм станет первым в линейке проектов DC, посвященных отдельным персонажам и не включенных в расширенную вселенную DCEU. Также это первый отдельный фильм о Джокере.
Действие фильма происходит в начале 1980-х годов. Неудачливый комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Флека преследуют неудачи, постепенно его улыбка становится все более знакомой. Мы видим его в готемском метро, уже в гриме клоуна. Пережив нападение, он приходит к выводу, что его жизнь – не трагедия, как он прежде думал, а комедия.
Оригинальный ролик:
Первыми трейлер увидели посетители киновыставки CinemaCon, на которой Warner Bros. рассказывала о грядущих проектах. Тодд Филипс вышел представить фильм и описал его как «историю происхождения любимого персонажа без определенного происхождения». Жанр фильма он определил как трагедию.
Помимо Хоакина Феникса в фильме сыграли Зази Битц в роли матери-одиночки Софи Дюмонд, а также Роберт де Ниро в роли телеведущего Мюррея Франклина. В соцсетях его героя, который появляется в трейлере на несколько секунд, уже сравнили с персонажем де Ниро в «Короле комедии» Мартина Скорсезе. Кроме того, фильм Филипса сравнивают с «Таксистом» и «Реквиемом по мечте».
«Джокер» выйдет в прокат 4 октября.
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.