Надень счастливое лицо: Тизер «Джокера»

Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый тизерный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом, от которого бросает то в жар, то в холод. Его режиссер Тодд Филипс прежде всего известен как комедиограф и автор трех «Мальчишников в Вегасе». Фильм станет первым в линейке проектов DC, посвященных отдельным персонажам и не включенных в расширенную вселенную DCEU. Также это первый отдельный фильм о Джокере.

Действие фильма происходит в начале 1980-х годов. Неудачливый комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Флека преследуют неудачи, постепенно его улыбка становится все более знакомой. Мы видим его в готемском метро, уже в гриме клоуна. Пережив нападение, он приходит к выводу, что его жизнь – не трагедия, как он прежде думал, а комедия.

Оригинальный ролик: