Умер актер Алексей Булдаков

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. О его смерти сообщил в Instagram президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов. ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино передает, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» скончался во время гастролей — у него оторвался тромб.

Алексей Иванович Булдаков родился в Алтайском крае, в 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драмтеатре, работал в театрах Томска, Рязани, Караганды и Павлодара. В кино начал сниматься в начале 1980-х, играл второплановые роли.

Его прорывным фильмом стали «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. В нем актер исполнил роль генерала Булдакова, который в непростое для страны время стал по-настоящему народным героем: всегда способным сориентироваться в любой жизненной ситуации, и придумать соответствующий тост. Прототипом персонажа считался реальный армейский генерал Александр Лебедь. Булдаков четырежды возвращался к роли генерала, который был переименован в Иволгина — но в народе так и остался Булдаковым.

В общей сложности артист исполнил более 100 ролей в кино и сериалах. Помимо экранных работ Алексей Булдаков записывал музыкальные альбомы.

Источник: ТАСС