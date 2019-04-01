«Не держит язык за зубами»: Том Холланд играл в новых «Мстителях» без сценария

Тому Холланду нельзя доверять, считают режиссеры «Мстителей». Длинный язык актера вынудил братьев Руссо не давать исполнителю роли Человека-паука сценарий. Об этом Джо Руссо рассказал на мероприятии Marvel 1 апреля.

«Да, мы не даем сценарий Тому Холланду. Том Холланд получает только свои реплики, и всё. Он даже не знает, с кем играет в конкретном эпизоде. Мы используем крайне обтекаемые формулировки, чтобы описать ему происходящее в сцене, потому что у него есть проблемы с тем, чтобы держать язык за зубами».

Выступление Руссо можно посмотреть в этом ролике, снятом из зала: