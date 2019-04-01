«Не держит язык за зубами»: Том Холланд играл в новых «Мстителях» без сценария

Тому Холланду нельзя доверять, считают режиссеры «Мстителей». Длинный язык актера вынудил братьев Руссо не давать исполнителю роли Человека-паука сценарий. Об этом Джо Руссо рассказал на мероприятии Marvel 1 апреля.
«Да, мы не даем сценарий Тому Холланду. Том Холланд получает только свои реплики, и всё. Он даже не знает, с кем играет в конкретном эпизоде. Мы используем крайне обтекаемые формулировки, чтобы описать ему происходящее в сцене, потому что у него есть проблемы с тем, чтобы держать язык за зубами».
Выступление Руссо можно посмотреть в этом ролике, снятом из зала:
Политика в отношении Холланда возникла не на пустом месте. Во время спецпоказа «Бесконечной войны» он вышел на сцену и крикнул «Не волнуйтесь, я еще жив!» Также актер подтвердил фанатскую теорию о том, что в новых «Мстителях» важное место отведено квантовому измерению (Quantum Realm). В апреле этого года вирусную популярность приобрел ролик с монтажом эпизодов, где Бенедикт Камбербэтч (исполнитель роли Доктора Стрэнджа) прерывает Тома Холланда во время различных интервью по поводу «Мстителей».
Холланд признался прошлым летом, что даже драться во время съемок ему пришлось вслепую.
«Братья Руссо мне говорят: „В общем, ты стоишь здесь и дерешься с этим парнем и всё такое“. А я им: „Окей, а с кем дерусь-то?“ А они: „Ну, мы тебе не можем сказать, это тайна“. Я им: „Окей, ну, а как он выглядит?“ Они отвечают: „Ну, мы тебе не можем сказать, потому что ты сразу поймешь“. Так что я стою и бью воздух пятнадцать минут. Когда соглашался на эту работу, представлял ее себе иначе. Но уже привык».
«Мстители: Финал» выйдут в российский прокат 29 апреля.
Источник: IndieWire
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